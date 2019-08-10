استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت في بعض البنوك، ومنها بنك البركة، الإسكندرية وبنك مصر، ونستعرض سعر بيع وشراء الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.33 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.