أعلن اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج بنجاح وتسكينهم في خيامهم المخصصة لهم على مشعر عرفات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، أنّه تم نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى مشعر عرفات عبر حافلات حديثة ومجهزة بأجهزة تتبع مسار (جي بي إس) لمتابعة خطوط سيرها أثناء الوصول إلى عرفات ثم النفرة إلى المزدلفة ومنى.

وأضاف لطفي أنّه تم الانتهاء من تسكين جميع حجاج القرعة في خيامهم المخصصة لهم والمجهزة بكافة سبل الراحة والتى لا تتأثر بأشعة الشمس، ومكيفة بنظام (الجيبسون بورد)، وهو الخاص بإنشاء فواصل جدارية بين المخيمات بدلا من الفواصل القماش، ما يتيح إنشاء ممرات مريحة للحجاج بين الخيام، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تم توفير حافلات مجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة وستظل معهم حتى انتهاء المشاعر.

وتابع لطفي قائلا إنّ بعثة القرعة نجحت في الحصول على موقع متميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة إلى المزدلفة عند غروب شمس اليوم السبت، موضحا أنه طوال الطريق هناك علامات إرشادية بأسهم مكتوب عليها حجاج وزارة الداخلية لإرشاد الحجاج، وتعيين خدمات من الضباط على امتداد الطريق كل 300 متر لإرشاد الحجاج إلى مخيماتهم.

وأشار اللواء لطفى إلى أنّه عقب التنسيق مع الجانب السعودي، سيتم نقل الحجاج بأسلوب الرد الواحد أي مكة ثم عرفات ثم المزدلفة ثم منى ثم مكة، وتعد البعثة المصرية البعثات القليلة التي تتمتع بأسلوب الرد الواحد.

وناشد اللواء لطفى حجاج بيت الله الحرام بارتداء كارت البيانات، وأسورة المعصم التي يتم توزيعها على الحجاج بمجرد دخولهم إلى الخيام، وعدم اصطحاب الحجاج لأي أشخاص داخل مخيماتهم بعرفات ومنى لمحدودية المكان، ما يؤثر بالسلب على إتاحة أماكن لباقي الحجاج، إضافة إلى عدم حملهم لأي أمتعة كبيرة أثناء الاقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، لشغلها مساحة من المخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج، فضلا عن عدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظرا لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له فى كل حافلة.

وكان ناصر ترك نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، عضو لجنة الحج والعمرة بوزارة السياحة؛ أكد في وقت سابق اكتمال تفويج حجاج السياحة والبالغ عددهم ما يقرب من 36 ألف حاج بنجاح على مشعر عرفات، مضيفا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مقر بعثة وزارة السياحة بجبل عرفات، أنّ عملية تسكين حجاج السياحة بالمخيمات تمت بنجاح ولا يوجد أي مشكلات في عدم التسكين.

وأشار ترك إلى أنّ الاستعدادات وإجراءات المعاينة التي أجرتها البعثة خلال الأيام الماضية، أسهمت بشكل كبير في إتمام عمليتي التفويج والتسكين بمشعر عرفات بشكل سريع؛ مع توفير الراحة الكاملة للحجاج، موضحا أنّه تم توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة على 18 لجنة لشركات السياحة تضم كل لجنة 4 أفراد لمتابعة سير الأعمال على صعيد مشعر عرفات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تواجه ضيوف الرحمن.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة السعودية الأمير خالد الفيصل، أكد أمس الخميس، أنّ سبب اختفاء كثير من الظواهر السلبية في موسم الحج يرجع إلى سلامة الطريقة والأسلوب الذي تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية في تطوير خدمات الحج والعمرة، إلى جانب الاستفادة من الأخطاء السابقة ومحاولة تلافيها في العام الذي يليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الفيصل قوله، إن نجاح موسم الحج هذا العام هو أبلغ رد علي من وصفهم "بالحاقدين" على المملكة العربية السعودية، والتقليل من شأن الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله، مشيرا إلى أنّ الحرص العمل الجاد والنجاح هو قيام لجنة الحج المركزية بعقد اجتماع بعد الحج العام الماضي بأسبوع واحد لدراسة الملاحظات التي حدثت في موسم الحج وتحاول أن تجعل من هذه الملاحظات مجال للدراسة والبحث وتطوير آلية الخدمة للعام الذي يليه.