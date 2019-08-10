بث مباشر| حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الفجر

يؤدي جموع حجيج بيت الله الحرام، الآن، صلاة الفجر بالمسجد الحرام.

جاء ذلك بعدما جرى استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنياً وصانعا، وفقا لعادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم عرفة من كل عام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن كسوة الكعبة المشرفة تعد من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها حيث برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم, وهي كساء من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى به الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة ، صبيحة يوم عرفة.

ووتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها شعيرة إسلامية ، وهي اتباع لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين.