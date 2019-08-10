قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الجمعة، إن الحالة الصحية العامة لحجاج بيت الله لهذا العام مطمئنة، ولم تسجل أي حالات وبائية، موضحا أن وزارة الصحة قدمت خدماتها للطوارئ لأكثر من 20 ألف حاج، وخدماتها للتنويم لـ1096 حالة، واستقبلت العيادات الخارجية 4617 حالة، أما الخدمات المقدمة في المراكز الصحية فقد تجاوزت 103 آلاف حالة، وفي العيادات المتنقلة تلقى الخدمات قرابة 7500 حاج وحاجة، وأجريت عملية قسطرة قلبية لـ158 حالة، عمليات جراحية قلب مفتوح لـسبع حالات، وتجاوزت غسلات الفشل الكلوي أكثر ألف غسلة، وأجريت أكثر من 51 عملية منظار، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة تتنوع ما بين خدمات علاجية وتخصصية دقيقة جدًا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار العبدالعالي، إلى "تصعيد المرضى الذين لا يستطيعون التحرك والتنقل بشكل طبيعي بوسائل النقل المعتادة، من خلال خدمات طبية خاصة وسيارات إسعاف مخصصة لذلك أو مركبات تناسب الحالة الصحية لهم وبموجب سياسات وإجراءات وبروتكولات خاصة بأعلى مستويات الدقة لنقلهم بشكل سليم طبيًا وتمكينهم بإذن الله من الوقوف في عرفات والعودة بعدها لاستكمال علاجهم وضمان استقرار حالتهم الصحية، ولكي يتمكنوا من أداء مناسك الحج".

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، جندت 30 ألفا من كوادرها للعمل في موسم حج هذا العام، كما قدمت خدمة الاستفسار عن المرافق الصحية ‏والاستشارة الطبية على مدار الساعة من خلال الاتصال على 937 والإجابة بلغات متعددة.