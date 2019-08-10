يحتفل المصريون غدًا بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وتستعرض "الوطن" لقرائها أبرز المساجد التي يمكنك الذهاب إليها لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي كالتالي:

مسجد عمرو بن العاص

يقع بمدينة الفسطاط بالقاهرة.

مسجد الجامع الأزهر

يقع المسجد بميدان الأزهر بمحافظة القاهرة.

مسجد الإمام الحسين

يقع في القاهرة القديمة.

مسجد السيدة نفيسة

يقع المسجد بمنطقة السيدة نفيسة بالقرب من منطقة مصر القديمة.

مسجد السلطان حسن

يقع في ميدان صلاح الدين بحي القلعة الأثري.

مسجد السيدة عائشة

يقع في وسط القاهرة وبالتحديد بحي السيدة عائشة.

مسجد النور

يقع بميدان العباسية.