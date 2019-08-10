نقل السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم بمنظمة "اليونسكو"، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجالية المصرية في فرنسا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء في نص برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس السيسي بهذه المناسبة: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد".

من جانبه، توجه السفير إيهاب بدوي بأصدق التهاني للجالية المصرية بفرنسا بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيا أن يعيده الله على الجالية وعلى مصر بكل الخير والرخاء.

وفي سياق متصل، بعث أبناء الجالية المصرية في مدينة ليوبن النمساوية، اليوم السبت، رسالة إلى سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية عمر عامر وإلى المستشار الثقافي والتعليمي الدكتور عمرو الإتربي، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجّه "المركز الإسلامي الكبير" في العاصمة النمساوية "فيينا"، التهنئة إلى المسلمين بمناسبة الاحتفال بوقفة عرفات وحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا عيدًا مباركًا للجميع.