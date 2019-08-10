6 قطع أثرية ضخمة تصل إلى المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير قطع أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصري في التحرير، لترميمها تمهيدا لعرضها في الدرج العظيم عند افتتاح المتحف عام 2020، وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية في المتحف المصري الكبير، أنّ القطع الأثرية بينها 6 كبيرة الحجم، بينها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني في هيئة أبوالهول، يصل وزنه لنحو 6 أطنان، وعمود للملك أمنمحات الثالث من الجرانيت بطول نحو 5 أمتار، مشيرا إلى أنّ القطع سوف تثري العرض على الدرج العظيم، طبقا لسيناريو العرض الموضوع.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار في المتحف المصري الكبير، أنّه قبل عملية النقل تم عمل تقرير حالة لكل قطعة منفصلة على حدة، لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، كما انتهى فريق المرممين من وزارة الآثار من أعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف، مؤكدا أنّ عملية تغليف ونقل القطع الاثرية الثقيلة تمت يوم الجمعة ابتداء من السادسة صباحا، بحضور مدير عام وأمناء المتحف المصري بالتحرير وشرطة السياحة والآثار بالمتحف، حرصا على عدم إعاقة حركة الزيارة داخله.

وأضاف زيدان أنّه بعد وصول القطع للمتحف المصري الكبير، يبدأ فريق العمل من مرممي مركز الترميم ترميمها لتكون جاهزة للعرض على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير.