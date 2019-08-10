قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه يتم حاليا إنهاء كافة استعدادات عيد الأضحى من خلال رفع حالة الطوارئ بمرافق الخدمات، والتنسيق بين الجهات وتخصيص أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات من جانب المواطنين والعمل على حلها.

ووجه محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز بشن حملات نظافة موسعة تستهدف الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والتخلص من أكوام القمامة.

وأشار إلى أن تم إلغاء كافة الإجازات للعاملين بالمرافق وجري توزيع المهام والأدوار وتحديد المسؤوليات وعمل كشف نوبتجيات بما لا يتعارض مع سير العمل في المرافق.