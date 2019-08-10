أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، محاولة راكبة برازيلية لتهريب كمية كبيرة من مخدر إكستاسي "XTC" بمليوني جنيه، خلال إنهاء إجراءات وصولها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس اشتبهت، هبة مصطفى العشماوي مأمور الجمرك، في راكبة برازيلية ظهرت عليها علامات الارتباك والقلق، وبتفتيش حقائب الراكبة بجهاز الكشف بالأشعة تحت إشراف مصطفى الجندي مدبر الإدارة بالإنابة "X_Ray" لم تظهر أي علامات لوجود عمليات تهريب، وبتفتيش الراكبة ذاتيًا عثر على 2 كيلو جرام من مخدر إكستاسي "Xtc" بمليوني جنيه حول جسدها، حيث وضعت الراكبة المواد المخدرة حول جسدها وربطتها بشريط لاصق.

وأمر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر للراكبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على الجهات الأمنية.