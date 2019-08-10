عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن، اليوم السبت، إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في سوريا عبر معبر نصيب "جابر الحدودي".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن دفعة جديدة من المهجرين بفعل الإرهاب عادت اليوم من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي، وجرى تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب، وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط.

ويشهد معبر "نصيب جابر الحدودي" بشكل يومي حركة لعودة السوريين قادمين من مخيمات في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش في عدة محافظات سورية، وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أنه بلا حول لهم ولا قوة، يرغم السوريون على العودة إلى الموت في سوريا، بعد أن تنكرت لهم تركيا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، فيما طلبت ولاية إسطنبول من الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول أن يحملوا "وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أية أضرار"، بحسب تعبيرها.

من جهته، وتعليقا على الصور، والتي نشرها موقع "زمان الوصل"، خاطب المركز الإعلامي السوري المعارض عبر صفحته على فيسبوك السلطات التركية بالقول: "ارحموا عزيزَ قومٍ ذل".

كما دشن سوريون حملة على الإنترنت بعنوان "أوقفوا ترحيل اللاجئين من تركيا"، في مسعى منهم لجمع تواقيع تثني الحكومة التركية عن حملات الترحيل، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وذكرت "العربية"، أن قصة الأم المكلومة أنها جاءت إلى المستشفى بسبب المرض الذي هد قواها، لكن الطبيب أمرها بالمغادرة وإلا سيتصل بالشرطة لأنها لا تملك "الكيملك".

جدير بالذكر، أن السلطات التركية تشن منذ أكثر من شهر حملات ترحيل للاجئين السوريين، سواء إلى الولايات التي تقدموا فيها بطلبات اللجوء أو حتى إلى الأراضي السورية.