أرسلت القوات المسلحة التركية، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء "سوروج" وبلدة أقجة قلعة بولاية "شانليي أورفة " جنوبي البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، قولها اليوم السبت، إن التعزيزات العسكرية المكونة من 15 مركبة توجهت إلى قضاء "سوروج " بولاية شانلي أورفة، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية، مشيرة إلى أن التعزيزات المرسلة ضمت آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ ، قادمة من مختلف المناطق التركية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعزيزات جاءت لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا.