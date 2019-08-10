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مصرع شاب بحادث تصادم دراجه نارية وسيارة ملاكي بطريق "شبرا بابل–المحلة"

مصرع شاب بحادث تصادم دراجه نارية وسيارة ملاكي بطريق "شبرا بابل–المحلة"

مدير أمن الغربية: رفع حالة الطوارئ لتأمين ساحات صلوات عيد الأضحى

مدير أمن الغربية: رفع حالة الطوارئ لتأمين ساحات صلوات عيد الأضحى

هل يجوز اشتراك غير المسلم في الأضحية؟.. تعرف علي رأي الدين

هل يجوز اشتراك غير المسلم في الأضحية؟.. تعرف علي رأي الدين

محافظ مطروح: 86 ساحة جاهزة لاستقبال صلاة عيد الأضحى

محافظ مطروح: 86 ساحة جاهزة لاستقبال صلاة عيد الأضحى

الغرف السياحية: السياح الألمان الأكثر تواجدا بمصر خلال الصيف

الغرف السياحية: السياح الألمان الأكثر تواجدا بمصر خلال الصيف

محافظ مطروح: إزالة 79 حالة تعد على ترعة الحمام خلال يومين

محافظ مطروح: إزالة 79 حالة تعد على ترعة الحمام خلال يومين

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