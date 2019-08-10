تقدم "الوطن"، بث مباشر، لوقوف الحجاج على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم في الحج.

وأدى ما يزيد على مليوني مسلم من 163 دولة، أمس، الركن الأهم في مناسك الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات عشية عيد الأضحى، حيث تدفق الحجاج في اتجاه جبل عرفات أو جبل الرحمة، قرب مكة المكرمة في غرب السعودية، منذ فجر أمس. وقضى الآلاف ليلتهم في العراء وباتوا على سجادات الصلاة أو قطع من الكرتون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم تابعوا توجُّه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها الحكومة السعودية.

وأشارت إلى أن رحلة الحجيج من مكة المكرمة إلى منى تميزت باليسر رغم الكثافة الكبيرة في أعداد السيارات والمشاة. كما أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة السعودية تقدم خدماتها الصحية والطبية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام عبر الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين الذين جندتهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.