قال مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي وعضو البعثة الرسمية، إنّه بدأ منذ التاسعة صباحا جولة على مخيمات الحجاج، ولا يوجد مشكلات أو شكاوى، موضحا أنّه بعد صلاة الظهر بدأ المشايخ التابعين لوزارة الأوقاف، إعطاء الخطب والدروس.

وأضاف شلبي خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز": "لدينا 3 لجان مركزية في غرفة عمليات لمتابعة أخبار الحجاج، وحتى الآن لم نتلق شكاوى إلا فيما يتعلق بالحجاج التائهين عن الأفواج الخاصة بهم، ومن خلال غرفة العمليات يتم حل المشكلة وإرجاع الحاج للفوج التابع له عن طريق بياناته على الكمبيوتر".

وتابع رئيس بعثة الحج السياحي أنّ هناك متابعة طبية لجميع الحجاج المصرين، وهناك تنسيق كامل بين البعثة المصرية والقطاع الطبي السعودي، موضحا أنّ أي حاج يشعر بأي تعب يتم استدعاء طبيب فورا، وإذا كانت الحالة تستدعي نقله للمستشفى يتم ذلك على الفور، لافتا إلى توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى من القطاع الطبي السعودي، كما أنّ جميع الحجاج الذين كانوا يخضعون للعلاج الطبي تم تصعيدهم إلى عرفات.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداء بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء، ويقفوا بها حتى فجر الأحد، ثم يعودون إلى منى مرة ثانية لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وأعلنت السعودية مساء الجمعة حصيلة أولية للحجاج، تصل إلى مليونين و91 ألفا و471 حاجا، بينهم مليونا و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.