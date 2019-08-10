تقدم "الوطن" بثا مباشرا لصعود حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم في مكة المكرمة، من خلال قناة "إكسترا نيوز".

وأدى حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداء بسنة نبي الإسلام، محمد، صلى الله عليه وسلم، ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ليصلوا في المغرب والعشاء ويقفوا بها حتى فجر الأحد، ثم يعودون إلى منى مرة ثانية لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، حصيلة أولية للحجاج، تصل إلى مليونين و91 ألفا و471 حاجا، بينهم مليونا و855 ألفا و407 حجاج من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.