الغرف السياحية: السياح الألمان الأكثر تواجدا بمصر خلال الصيف

قال على غنيم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي تقدر بنحو 20% عن ذات الفترة من العام الماضي، وأضاف لـ"الوطن" أن السياح الألمان جاءوا في المقدمة كأكثر الجنسيات تواجدا بمصر.

وحذر غنيم من وجود بعض العراقيل التي قد تعطل قدوم السياح لمصر خلال الموسم الشتوي المقبل، مثل قيام وزارة الرى بفرض 3 آلاف جنيه رسوم لكل فندق عائم عامل بين الأقصر وأسوان، منوها أن تلك الرسوم سترفع من قيمة تكلفة البرنامج السياحي وتعرض أصحاب تلك الفنادق لخسائر مالية، خاصة أنهم غير قادرين على رفع أسعار البرامج حاليا نظرا لامتداد التعاقدات مع الوكلاء الأجانب بالأسعارالقديمة حتى بداية الموسم الصيفي المقبل.

وأشارعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى أن هناك نحو 30 جهة تفرض رسوما على القطاع السياحى ما يزيد العبء على العاملين بالقطاع، خاصة أن تلك الرسوم لم يتم استشارة القطاع السياحي الحكومي والخاص قبل تطبيقها بوقت كاف.