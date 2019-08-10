أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أجرة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم القديم، بنطاق بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى أجرة ميكروباص، بطريق بني سويف الفيوم القديم، ووقوع إصابات، والذي وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى وإعادة رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتبين أن المصابين هم: عفاف بولس تادرس، 40 عام، مصابة جروح بالرأس و اشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر، 52 عام، ومقيم قرية باها، ومصاب اشتباه كسر بالسائق الأيمن، وعبير رزق حسب لله،31 عام، ومقيم قرية باها، ومصابة بجروح بالوجه، ومحمد على جلال،21 عام، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد متولي عبداللطيف، 40 عام، ومقيم باها، ومصاب اشتباه كسر بالفخد الأيسر، وجمعة حسان عزوز، 27 عام، ومقيم المعصرة، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما أصيبت ياسمين أحمد جمال، 16 عام، ومصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إبراهيم حسن، 8 أعوام، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومني رزق حسب الله، 35 عام، ومصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعليه رزق حسب الله، 22عام ومصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وجميعهم من قرية باها.