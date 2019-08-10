استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، الجهود التي تنفذها بعض الجمعيات الأهلية بجانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب مزيد من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

وتضمن التقرير الذي استعرضه المحافظ، قيام مؤسسة مصر الخير فرع بني سويف بتنفيذ مشروع صك الأضحية، والذي سيتم من خلاله ذبح 87 رأس ماشية بالمجازر المعتمدة بالمحافظة، وذلك بالاشتراك مع 64 جمعية، حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا بكافة مراكز ومدن المحافظة، خلال أيام التشريق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فيما تذبح جمعية الأورمان 40 عجل بلدي وتوزع لحومها بالقرى الأكثر احتياجا، والفئات الأولى بالرعاية خاصة الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل.

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن ومدير عام الطب البيطري بالإشراف الميداني على تنفيذ هذه المبادرات والمساعدات العينية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول هذا الدعم لمتسحقيه بالقرى والأماكن التي تم اختيارها.