الأوقاف تخصص 475 ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد بالقليوبية

انتهت الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية من تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، البالغ عددها 475 ساحة على مستوى المراكز والمدن، كما جرى تكليف 950 إماما وخطيبا لكل ساحة.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.

من جانبه أوضح الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أنه جرى إلغاء الإجازات للأطباء بالمستشفيات العامة، وفتح بنك الدم، تحسبا لحدوث أي حوادث بالطرق العامة، وتطبيق خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات والدفع بفرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق، فضلا عن زيادة تأمين اللنشات والمراكب النيلية ومتابعة حمولتها.

وشدد المحافظ على جاهزية المجازر، حيث يوجد 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

وأشار "مرزوق" إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد على أن يجرى وقف الإجازات.