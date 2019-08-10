تسجيل الدخول
دياز

أحدث الأخبار

64 قتيلا بانفجار شاحنة صهريج في تنزانيا

64 قتيلا بانفجار شاحنة صهريج في تنزانيا

"الصحة السعودية": وفرنا 180 مركبة إسعافية منها 80 تشبه العناية المركزة

"الصحة السعودية": وفرنا 180 مركبة إسعافية منها 80 تشبه العناية المركزة

وقفة مهيبة لحجاج بيت الله على صعيد عرفات

وقفة مهيبة لحجاج بيت الله على صعيد عرفات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير أكياس الدم ونواقص الأدوية استعدادا للعيد

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير أكياس الدم ونواقص الأدوية استعدادا للعيد

بسبب صاعقة برق.. إصابة 15 من لاعبي كرة القدم في ألمانيا

بسبب صاعقة برق.. إصابة 15 من لاعبي كرة القدم في ألمانيا

الرئاسة: ملك البحرين يتصل هاتفيا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الأضحى

الرئاسة: ملك البحرين يتصل هاتفيا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الأضحى

اختيارات الوطن

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

الأكثر قراءة

عاجل