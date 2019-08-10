تحل مساء غدا الأحد أول أيام عيد الأضحي النجمة أمينة خليل ضيفة الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "studio1" المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى في حلقات استثنائية بمناسبة عيد الأضحى في الساعة السادسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تتحدث أمينة عن مشوارها الفني منذ بدايتها بالإضافة إلى الحديث عن مسلسلها الأخير "قابيل"، كما تكشف عن تفاصيل فيلم "لص بغداد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

برنامج "studio1" من تقديم شريف نور الدين ورويدا هشام، ويتطرق للحديث عن الأحداث الفنية فى مصر والعالم، ويذاع على شاشة قناة مصر الأولى يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع.