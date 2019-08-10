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"الري" تزيل مئات خراطيم سحب المياه المخالفة على ترعة الحمام في مطروح

"الري" تزيل مئات خراطيم سحب المياه المخالفة على ترعة الحمام في مطروح

السعودية تدعو الأطراف اليمنية لاجتماع بعد سيطرة الانفصاليين على عدن

السعودية تدعو الأطراف اليمنية لاجتماع بعد سيطرة الانفصاليين على عدن

تراجع "آيفون" في الإيرادات يضع شركة "أبل" في مأزق

تراجع "آيفون" في الإيرادات يضع شركة "أبل" في مأزق

الملك سلمان يعرب عن امتنانه وتقديره للرئيس السيسي

الملك سلمان يعرب عن امتنانه وتقديره للرئيس السيسي

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العيد فرحة.. نصائح للاستمتاع بالأضحى دون عسر هضم أو انتفاخ

محافظ دمياط تكلف بإجراء حملات رقابية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

محافظ دمياط تكلف بإجراء حملات رقابية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

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