سلم الجيش الأمريكى، فجر اليوم، شحنة جديدة من الأسلحة، محملة على أكثر من 200 شاحنة، لقوات سوريا الديمقراطية، فى تحد جديد لمطالبات تركيا لواشنطن بتخفيض تسليح القوات الكردية على الأراضى السورية.

ونقلت وكالة «سبوتينيك» الروسية، عن مراسلها فى «الحسكة»، قوله إن «شحنة الأسلحة التى نقلتها القوات الأمريكية دخلت إلى الأراضى السورية عبر معبر سيمالكا، باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق البلاد»، مشيرة إلى أن مصادر كردية فى مدينة «القامشلى» أكدت دخول أكثر من 200 شاحنة تحمل لوحات «أربيل» العراقية، محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجيستية، مقدمة من قبل قوات «التحالف الدولى»، التى تقودها الولايات المتحدة لـ«قسد».

وأوضحت المصادر أن شحنة الأسلحة الجديدة سيتم توزيعها على مواقع «سوريا الديمقراطية» بالمنطقة الشرقية من الأراضى السورية، بينما عززت تركيا من حشودها العسكرية على الحدود مع سوريا بشكل غير مسبوق، وسط تهديدات من أنقرة بشن عملية عسكرية داخل الشمال السورى، لمواجهة النفوذ الكردى.

وتظاهر الأكراد السوريون، اليوم، فى بلدة «رأس العين» بمحافظة الحسكة قرب الحدود التركية، رفضاً لـ«الاحتلال التركى والإجراءات الاستعمارية التى تتخذها أنقرة ضدهم».

إصابة عدد من الجنود الأتراك فى هجوم صاروخى بريف حلب

من جهة أخرى، أصيب عدد من الجنود الأتراك إثر هجوم صاروخى استهدف قاعدة «كيمار» التركية بمنطقة «عفرين» بريف حلب الشمالى. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها ردت بقصف المنطقة التى انطلق منها الهجوم.