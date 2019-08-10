السعودية تدعو الأطراف اليمنية لاجتماع بعد سيطرة الانفصاليين على عدن

دعت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، الحكومة اليمنية وجميع أطراف الأزمة في مدينة عدن إلى اجتماع عاجل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن ووجهت الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي إلى الحوثيين المدعومين من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا.

وسيطر الأنفصاليون الجنوبيون في اليمن، اليوم، على عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تحاول كسر قبضة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران .