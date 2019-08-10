قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ما حدث من سيطرة على مقار رسمية واقتحامات في عدن انقلاب على الشرعية، موضحا أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجباتهم إزاء عدن بموجب القانون الدولي.

وأكد "الإرياني" أن الدولة تجدد رهانها على التحالف بقيادة السعودية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن، موضحا أن الشعب اليمني سيواصل كفاحه حتى تحرير اليمن من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، حسبما أفاد موقع "العربية" في خبر عاجل له منذ قليل.

وقتل 8 مدنيين على الأقل باشتباكات في عدن جنوب اليمن- بحسب ما نقلت "العربية" عن رويترز، أمس.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشارت سكان محليون أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.

وحمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن، وأكدت الحكومة، في بيان صدر أمس، التزامها "بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين" والعمل "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد".