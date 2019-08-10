شن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، هجوما على جماعة الإخوان، على خلفية حادث انفجار معهد الأورام، وفقا لما نشرته "روسيا اليوم".

وقال آل الشيخ، تعليقا على تفجير معهد الأورام: "إنه أمر محزن، أن من قام بهذا العمل الآثم، شر من وطئ الحجر في هذا الزمان، وهم الإخوان، وهم دعاة الشر والقتل والهدم والتدمير، وأنهم خلف كل جريمة في بلاد العالم الإسلامي، فقد لبسوا رداء الإسلام وهم أبعد الناس عنه مبدأ وعقيدة وأخلاقا".

وأضاف أن "الهجمة الشرسة التي تشن ضد السعودية من أعداء الإسلام والعرب من عدة جهات، تنطلق من منطلقات كثيرة، أهمها العقدي الذي يجمعنا، فهم لا يريدون أن يقوم الإسلام وفق الكتاب والسنة، بل يريدون إسلاما لهم، وهم الذين يفصلونه وينتجونه على مبتغاهم".

وأشار ، خلال لقاء عدد من رجال الدين في العالم، إلى أن "المنظمات الإرهابية تحاول أن تستغل المسلمين والسفهاء منهم لتنفيذ أجندات لتدمير وتقسيم بلاد المسلمين، وهذه المنظمات كلها مع الأسف تخرج تحت عباءة المسلمين، وجميع هذه المنظمات والجماعات تتاجر بالدين، وجعلت منه رداء للوصول إلى أهداف دنيوية وسياسية".

وكشف وزارة الداخلية، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، أن إجراءات الفحص والتحري، وجمع معلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني، أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، إذ تبين أنه عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، واسمه الحركي "معتصم"، هارب من أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، والمعروفة بـ"طلائع حسم".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم تأكيد ذلك، من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها، والمجمعة من مكان الحادث، مع نظيرتها لأفراد أسرته.