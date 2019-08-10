أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%- وفقا لتقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية.

وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1440هـ، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 1.385.234 حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.104.172 حاجَّةً، وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117.731 حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاجاً.

حجاج الخارج

وعن الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن حجاج دول مجلس التعاون الخليجي بلغوا 31884 حاجًّا بنسبة 2% ، فيما بلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي 414750 حاجًّا بنسبة 22%، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية1126633حاجًّا بنسبة 61%، أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية، فقد بلغت أعدادُهم 187814 حاجًّا بنسبة 10%، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية 67054 حاجًّا بنسبة 4%، وبلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا 26892 حاجًّا بنسبة 1%.

ووصل 1741568حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 96209 منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 17250 حاجًّا.

وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية، حيث وصل 614919 حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل 808311 حاجًّا خلال الفترة من 19 إلى 29 من شهر ذي القعدة، واستكمل 431797 حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر ذي الحجة.

حجاج الداخل

وأوضحت الهيئة أن حجاج الداخل بلغوا هذا العام 634379 حاجًّا، شاملاً المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، حيث بلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم 423376 حاجًّا غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم 211003 حجاج سعوديين.

وقالت الهيئة إن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة قد شهدتْ توافد ما نسبته 82.5% من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام، فقد بلغت 32978 سيارة.