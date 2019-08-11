آسر ياسين يعترف لمنى الشاذلي: كنت مصابا بالاكتئاب

نشرت الصحفة الرسمية، لبرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقة الأربعاء، التي تستضيف فيها الفنانين آسر ياسين ونيلي كريم.

وتطرق "آسر" إلى الكثير من الأمور، حيث تحدث عن تعيينه ونيللي كريم سفراء نوايا حسنة، من قبل منظمة الهجرة الدولية في مصر، للمساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.

وقال أيضًا، إنه كان مصابا بالاكتئاب بسبب تجربة مر بها.

وانطلق الموسم الجديد من برنامج "معكم"، الأربعاء الماضي، حيث حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في ظهورها التلفزيوني الأول منذ 17 عامًَا، وتحدثت عن سبب ابتعادها عن الإعلام، كما تناولت أسباب طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة.