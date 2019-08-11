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ضبط قضيتي تحريض على الفسق وبيع خمور في البحر الأحمر

ضبط قضيتي تحريض على الفسق وبيع خمور في البحر الأحمر

البابا تواضروس يلتقي خدام الإسكندرية في الكنيسة المرقسية.. الأربعاء

البابا تواضروس يلتقي خدام الإسكندرية في الكنيسة المرقسية.. الأربعاء

"آيس كريم" بالجمبرى والكارى والسجق.. الصيف أحلى فى الساحل

"آيس كريم" بالجمبرى والكارى والسجق.. الصيف أحلى فى الساحل

ساحة صلاة العيد الرئيسية في بني سويف تتزين لاستقبال المُعيِّدين

ساحة صلاة العيد الرئيسية في بني سويف تتزين لاستقبال المُعيِّدين

أمير مكة يرمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى

أمير مكة يرمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي في المدينة المنورة

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي في المدينة المنورة

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أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

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