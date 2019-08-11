ضبط قضيتي تحريض على الفسق وبيع خمور في البحر الأحمر

تمكن ضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط قضية تحريض على الفسق، و8 قضايا متنوعة بين "مزاولة مهنة الضيافة، وتقديم خمور، وسمسار" بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال عدة حملات أمنية، شنتها الإدارة، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر عدة حملات أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بالغردقة، بناء على توجيهات اللواء أشرف حشيش مدير الأمن.

وأسفرت الحملات، التي أشرف عليها العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، عن فحص 75 شقة مفروشة، وجرى ضبط 3 حالات عدم إخطار.

كما تم فحص 11 فندقا شعبيا، والمقيمين بالشقق المفروشة، والكشف عنهم جنائيا وسياسيا، فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.

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