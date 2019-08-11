أدى أبناء محافظة سوهاج، صلاة عيد الأضحي المبارك داخل 207 ساحات، تم تخصيصها لأداء الصلاة، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف مسجد بمختلف قرى ونجوع المحافظة.

وشهدت الساحة الرئيسية، باستاد سوهاج مشاركة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، واللواء حسن محمود، مدير الأمن، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ونواب رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية والشعبية، وحوالي 5 آلاف شخص من أبناء المحافظة.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.