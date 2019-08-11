محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد.. ويصافح الأطفال بساحة الاستاد

أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة الاستاد الرياضي، بعاصمة المحافظة، حيث تم تجهيز الساحة بكل الترتيبات من قبل مديرية الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود حسن مدير الأمن، اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، اللواء ياسر الحاج علي مدير إدارة الأمن الوطني، العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين، وأعضاء مجلس النواب.

وشارك المحافظ، والقيادات المئات من أبناء المحافظة صلاة العيد وصافح الأطفال والمواطنين، ثم القتط صوراً تذكارية معهم.

وادى الآلاف المصلين، صلاة العيد بـ360 ساحة مجهزة ومنتشرة بقرى ومدن المحافظة، كما حرص الشباب على اصطحاب الألعاب والهدايا لتوزيعها على الأطفال لرسم البهجة على وجوههم، وتبادل المتوافدون لصلاة العيد التهاني.