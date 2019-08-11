محافظ البحيرة ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى باستاد دمنهور الرياضي

أدى اليوم، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، وجمع غفير من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة، بساحة استاد دمنهور الرياضي.

وألقى الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، مؤكدا أننا نحتفل بعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي بعد وقوف الحجيج بعرفات الركن الأعظم في الحج، راجين رحمة الله ومغفرته بعد أن تساوى الجميع أمام الله عز وجل ليباهي بهم ملائكته، موضحا أن عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء ، وأن وطننا الغالي لهو أحوج ما يكون الآن إلى مضحين من أوقاتهم وأموالهم وكل ما أعطاه الله لهم، حتى تنهض البلاد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الدين الإسلامي، شرع الأضحية لتكون مثالاً للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد ، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على النظافة والطهر والحفاظ على الشوارع والبيئة وهو ما يجب أن نقوم به بعد ذبح الأضاحي واستخدام جلودها في مصارفها الشرعية.

وصافح المحافظ، المصلين وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المحافظ، بتوفير أتوبيسات مشروع النقل الداخلي المزينة بالأعلام والبالونات وعبارات التهنئة بالعيد أمام بوابات الاستاد، لنقل المصلين والمواطنين وتوزيع الهدايا على الأطفال لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وفتح المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها وبالشوارع والميادين.