محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحي بالاستاد الرياضي

أدى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين، بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، بحضور اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وألقى خطبة العيد، فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، مهنئاً جموع المصلين بعيد الأضحي المبارك، مؤكداً أنه يوم التضحية والفداء، وأن أعظم أهداف الحج هو تجسيد أن المسلمين على مختلف ألوانهم وجنسياتهم أمة واحدة ووطن واحد ويتجلي هذا واضحا في ركن الحج الأعظم ألا وهو الوقوف بعرفة باعتباره أكبر تجمع بشري في العالم، مؤكداً على ضرورة التوحد والتكاتف من أجل مصلحة الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل من جموع الحجيج بالمشاعر المقدسة مناسكهم التي يتقربون بها إلى خالقهم، كما تناولت الخطبة أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حثنا عليها الإسلام كحسن الخلق والصدق والأمانة وصلة الأرحام.

وعقب الصلاة قدم محافظ المنوفية التهنئة للمصلين وأعرب عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة و إقامة شعيرة مباركة .

وسادت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة حالة من البهجة والسرور، احتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، وسط تشديدات أمنية لتأمين المواطنين للاستمتاع بالاحتفالات في هذا اليوم.