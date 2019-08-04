محافظ المنوفية يوجه بسحب الأعمال من مقاول عمارات الإسكان بكفر رماح

ترأس اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، والمستشار القانوني، ومديري مديريات الإسكان والمساحة والمالية وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري إدارات التسكين والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بمتابعة قررات لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي وقامت مدير إدارة التسكين بالمحافظة بعرض الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الوارد من مديرية الإسكان، ووجه محافظ المنوفية بسحب الأعمال من المقاول المنفذ لعمارات وحدات الإسكان الاقتصادي بناحية كفر رماح مركز منوف بناء على خطاب المستشار القانوني نظراً لعدم التزام المقاول المنفذ بسداد التأمين النهائي، كما تم مناقشة موقف تعديل الأسعار لـ148 وحدة سكنية بحي غرب مدينة شبين الكوم من قبل اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان.

كما عرضت مدير إدارة التسكين موقف إنشاء عمارة إسكان اقتصادي بحي تيمور بمدينة قويسنا وأكدت أنه تم عمل المعاينة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة ووجه المحافظ بالتنسيق مع الهيئة لاتخاذ اللازم وإنهاء كافة الإجراءات، ووجه محافظ المنوفية الشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات للانتهاء من قررات التخصيص الخاصة بإنشاء عمارة إسكان اقتصادي بجوار دار المسنين وأخرى بجوار الجمعية الاستهلاكية بمدينة تلا بالتنسيق مع مديرية الإسكان وإخطار مركز ومدينة تلا.

وفي ذات السياق، أوضحت مدير إدارة التسكين بالمحافظة بأنة جار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمل قرعة على 16 وحدة إسكان بقرية جروان مركز الباجور والإبقاء على 12 وحدة لمواجهة الظروف المحلية الطارئة وإلزام مركز الباجور بذلك.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على المواطنين.