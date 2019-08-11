قيادات محافظة البحيرة يحتفلون بالعيد مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية

زار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ترافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء أشرف عبدالسلام، نائب مدير الأمن، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، ومحمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، وحاتم أبوالنجا، وكيل وزارة التضامن والقيادات التنفيذية والأمنية، اليوم، دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بدمنهور، لتقديم التهنئة بالعيد وتوزيع الهدايا العينية والمادية ولعب الأطفال والحلوى على النزلاء والأطفال ومشاركتهم فرحة العيد.

كما قدم المحافظ التهنئة بالعيد لنزلاء دار السعادة للمسنين والمسنات بالأبعادية وأهداهم بعض الملابس والورود والمبالغ المالية، واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم ووعدهم بالعمل على حلها.

وأعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الأيتام وأمهاته وآبائه من المسنين والمسنات ومشاركتهم فرحة العيد، الذي يعد واجبا إنسانيا ودينيا وأخلاقيا للعمل على إدماجهم بالمجتمع، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.

كما زار المحافظ، دار الأحداث التي تضم 17 طفلا من عمر 7 - 18 عاما، ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتفعيل نشاطات الدار المختلفة وتدعيم الورش القائمة وفصول محو الأمية والعمل على دمجهم بالمجتمع، كما قام بزيارة مؤسسة البنات ( الحضانة الإيوائية) التي تضم 13 طفلا و32 طفلة، بالإضافة إلى مؤسسة البنين التي تضم 25 طفلا من عمر 6 - 18 عاما، وقام بتوزيع الهدايا عليهم.

كما زار مجمع المسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم، وقدم لهم التهنئة بالعيد وأكد على تقديم كافة الرعاية والدعم لهم، ووجه القائمين على الدار ببذل أقصى الجهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم.