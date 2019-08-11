أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت في باحات المسجد الأقصى، لتفريق المعتصمين داخل الحرم، حسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق آخر، استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق البلدة، أطلقت النار صوب شاب قرب السياج الحدودي، ما أدى إلى إصابته، وتركته ينزف في المكان ما أدى إلى استشهاده.

واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وبالتزامن مع ذلك قصفت مدفعية الاحتلال عددا من المواقع شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها.