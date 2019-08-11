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تفعيل لجان الإغاثة بمديريات التضامن خلال العيد

تفعيل لجان الإغاثة بمديريات التضامن خلال العيد

سباق أفلام عيد الأضحى: 5 أعمال "أكشن".. والكوميديا غائبة

سباق أفلام عيد الأضحى: 5 أعمال "أكشن".. والكوميديا غائبة

مصر تبدأ استخدام "تكنولوجيا النانو" لزيادة إنتاجية اللحوم

مصر تبدأ استخدام "تكنولوجيا النانو" لزيادة إنتاجية اللحوم

نقل تمثال «أبوالهول» وعمود «أمنمحات» للمتحف الكبير

نقل تمثال «أبوالهول» وعمود «أمنمحات» للمتحف الكبير

"أوقاف الإسكندرية": سيطرنا على الساحات بنسبة 100%

"أوقاف الإسكندرية": سيطرنا على الساحات بنسبة 100%

موجة الحر توجه المصريين لأماكن قضاء عيد الأضحى

موجة الحر توجه المصريين لأماكن قضاء عيد الأضحى

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من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

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