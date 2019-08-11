أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أنّه "استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية"، غداة سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على القصر الرئاسي في عدن (جنوب).

ودعا التحالف العربي في بيان، المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لاستقلال جنوب اليمن "للانسحاب الفوري والكامل من المواقع التي استولى عليها بالقوة".

وأكد التحالف في بيانه: "ستكون هذه العملية الأولى وسيليها عملية اخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف"، الذي دعا إلى وقف لإطلاق النار في عدن، مؤكدا أنّه "سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي".

وكان الانفصاليون الجنوبيون أعلنوا مساء أمس السبت أنّهم سيطروا على القصر الرئاسي في عدن، العاصمة الموقتة للحكومة اليمنية، وحمّلت وزارة الخارجية اليمنية أمس المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات الداعمة له "تبعات الانقلاب" في عدن، مطالبة أبوظبي بوقف دعمها المادي والعسكري فورا للانفصاليين.

وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وتصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.