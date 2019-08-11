أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، أول أيام العيد يرافقه الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية لمجزر السويس بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل لمتابعة سير العمل وذبح الأضاحي لأهالي السويس داخل المجزر.

وأكد المحافظ على الدكتورة عزيزة عثمان مدير عام مديرية الطب البيطري بتقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين.

وقدم صقر، التهنئة لأهالي السويس بمناسبة عيد الأضحي المبارك، متمنيا لهم قضاء إجازة العيد في فرحة وسعادة.