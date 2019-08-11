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هند صبرى: شخصية

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في أول أيام العيد.. انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية وإصابة سيدة

في أول أيام العيد.. انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية وإصابة سيدة

قارن قبل الشراء.. شيفروليه أوبترا ونيسان صني 2019

قارن قبل الشراء.. شيفروليه أوبترا ونيسان صني 2019

"الباسبور بـ150 ألف جنيه".. سقوط عصابة تزوير جوازات السفر بالإسكندرية

"الباسبور بـ150 ألف جنيه".. سقوط عصابة تزوير جوازات السفر بالإسكندرية

إقبال كثيف على مجازر مدينة الطور لذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى

إقبال كثيف على مجازر مدينة الطور لذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى

رغم التحذيرات والاقتحامات.. العيد في الأقصى رغم أنف الاحتلال

رغم التحذيرات والاقتحامات.. العيد في الأقصى رغم أنف الاحتلال

عاجل.. النرويج: نتعامل مع حادث إطلاق النار على مسجد كعمل إرهابي

عاجل.. النرويج: نتعامل مع حادث إطلاق النار على مسجد كعمل إرهابي

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من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

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