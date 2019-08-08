"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل فريق الدور الأول، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 67 جنيها.

حفل فرقة نوبانور، على مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل فرقة عابدين في "رووم آرت سبيس" بجاردن سيتي، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

عرض مسرحية المتفائل، على المسرح القومي، الساعة 9 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

العرض المسرحي يوتوبيا تقديم فريق بن محوج، على مسرح رومانس، وسعر التذكرة 75 جنيها.