"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

عرض مسرحية المتفائل على المسرح القومي، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

عرض فيلم التابون، بسينما الهناجر، 8 مساء، والدخول مجانا.

حفلة زار لفرقة مزاهر في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، وسعر التذكرة 80 جنيها.

حفل فريق The Elite على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، 7.30 مساء، أسعار التذاكر 57 جنيها.

حفل محمد محسن ضمن فعاليات المهرجان الصيف الدولي في دورته الـ17، بمكتبة الإسكندرية، 8.30 مساء، وأسعار التذاكر 80 جنيها.

حفل فريق "إيجيبشن بروجيكت"، ضمن البرنامج الشهري مزيكا في السطح، بدرب 1718، 8.30 مساء، أسعار التذاكر 100 جنيه.