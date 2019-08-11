تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عنصرا إجراميا (37 عاما)، ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، محكوما عليه في قضية "تبديد" بالحبس شهر، لإدانته بالاتجار في الأسلحة النارية وتهريبها مُستخدما سيارة نصف نقل من محافظة مطروح، وترويجها بمحافظة أسيوط.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمدخلي محافظة أسيوط الشرقي والغربي، أمكن خلالها ضبط المتهم المذكور حال قيادته السيارة المشار إليها وضبط بصحبته (عاطل، سن 32، ومقيم بمطروح) بكمين بوابة الرسوم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها 100 بندقية خرطوش عيار 12 بمخابئ سرية بالسيارة، مبلغ مالي، وهاتفين محمولين".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.