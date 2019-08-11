أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

رافق المحافظ اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ أمين عبد الواجد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الصلاة وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي اخلال مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.