أعلنت هيئة البريد الأمريكية، عن أنها تعرضت لخسائر قدرت بـ2.3 مليار دولار في الربع السابق من العام الجاري رغم من تحقيقها نموا في الخدمات الربحية الخاصة بتسليم الشحنات.

وأشارت رئيسة الهيئة ميجان برينان، إلى أن المؤسسة ما زالت تواجه اختلالا في الأداء ينبغي مواجهته من خلال تغييرات تشريعية وتنظيمية، مضيفة أن التكاليف ما زالت تتجه نحو الارتفاع بصورة أسرع من المبيعات الجديدة للهيئة.

وأوضحت هيئة البريد الأمريكية، أن قدرة الهيئة على زيادة الإيرادات مقيدة بالقانون، بالإضافة إلى قدرتها على إدارة تكاليفها، ومن بين ذلك ما فرض عليها منذ عام 2006 بدفع إعانات الرعاية الصحية مقدما للمتقاعدين بدلا من تغطيتها وقت الحاجة على غرار سائر المؤسسات الحكومية والخاصة.

يذكر أن هيئة البريد الأمريكية كانت حذرت الكونجرس -في الربيع الماضي- من أنها تتوقع تعرضها لفقد السيولة النقدية في غضون 5 أعوام.