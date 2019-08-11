ينطلق 31 أغسطس.. تفاصيل ملتقى توظيف محافظة القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضةـ بالتعاون مع مؤسسة "كير مصر" للتنمية وشركة مايكروسوفت مصر، ملتقى التوظيف المتخصص للشباب والفتيات بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وينظم الملتقى بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل (مناسبة للمؤهلات العليا والمتوسطة) في المجالات الآتية:

- مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مجال السياحة والمطاعم والهايبر ماركت.

- مجال الصيدلة والمستلزمات الطبية.

- مجال المبيعات وخدمة العملاء.

- مجال الهندسة والمقاولات.

السن المطلوب للوظائف من 18 وحتى 40 سنة.

من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً

ويمكنك الحضور بالملتقى عن طريق تسجيل بياناتك من هنـــــا والحضور في الموعد المحدد.