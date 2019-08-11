نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 38

شبين الكوم 26 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 20 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 38

العريش 25 34

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 25 39

أسيوط 26 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 26 40

الرياض 27 42

المنامة 33 40

أبو ظبي 33 40

الدوحة 32 43

الكويت 32 47

دمشق 20 39

بيروت 27 31

عمان 20 33

القدس 20 30

غزة 22 32

بغداد 30 47