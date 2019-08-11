ميتسوبيشي موتورز تفتتح أحدث شبكة وكلاء في أمريكا الشمالية

أعلنت شركة Mitsubishi Motors العلامة التجارية الأسرع نموًا في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، الافتتاح الكبير لأحدث إضافة لشبكة وكلاء أمريكا الشمالية Platinum Mitsubishi في Mechanicsburg ببنسلفانيا.

وينضم Platinum Mitsubishi إلى شبكة وكلاء MMNA كوكلاء ميتسوبيشي مستقلين يخدمون منطقة هاريسبورج بولاية بنسلفانيا.

ويدعم هذا الموعد الهدف المستمر لـMMNA المتمثل في تطوير شبكة وكلاءها لأسواق حضرية وريفية لم يتم استغلالها من قبل، مع زيادة وضوح وعي علامة ميتسوبيشي التجارية، في الوقت الذي تواصل فيه إعادة تعريف نفسها في الولايات المتحدة.

وقال مايكل دورازيو مدير التاجر بلاتينيوم ميتسوبيشي: "متحمسون للانضمام إلى عائلة ميتسوبيشي موتورز وتقديم تشكيلة من السيارات الأنيقة والديناميكية وبأسعار معقولة لسكان منطقة هاريسبورج، نتطلع إلى الترحيب بالعملاء الجدد في علامة ميتسوبيشي وتقديمها لهم بأعلى مستويات الاحتراف والمجاملة - الطريقة البلاتينية".

وأعلنت MMNA أنّها ستنقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية من سيبرس، كاليفورنيا إلى فرانكلين، تينيسي بحلول نهاية عام 2019، واختارت الشركة فرانكلين كمنزل جديد للاستفادة من التكنولوجيا النابضة بالحياة ومهارات صناعة السيارات في المنطقة.

وخلال الـ18 شهرًا الماضية أضافت MMNA 34 شريكًا جديدًا للتجار مع توسيع شبكة عملياتها الميدانية الوطنية من منطقتين لـ4، ما أضاف مكاتب جديدة في فلوريدا وكاليفورنيا لتعزيز دعم المبيعات للتجار.