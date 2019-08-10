قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، أعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في ضواحي العاصمة طرابلس، بداية من اليوم السبت، حتى يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2019، حتى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن القائد العام حذر بأن رد القوات المسلحة سيكون قويًا وقاسيًا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرقًا لهذه الهدنة أو تشكل خطرًا على القوات المسلحة.

وتابع أن القوات المسلحة في حالة استعداد تام للرد المناسب على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق مكسب أو إلحاق الضرر بالقوات المسلحة.