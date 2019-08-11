شهدت المنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن منتجعات مدن خليج العقبة السياحية شهدت اليوم توافد آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم حيث بلغت النسبة العامة للإشغال السياحي بالمحافظة 85 % ومازالت مدينة شرم الشيخ تتصدر المدن السياحية بالمحافظة في نسبة الإشغال السياحي.

وأضاف المحافظ أن منفذ طابا البري استقبل اليوم 6 آلاف سائح من الدول العربية مثل الأردن وفلسطين و العراق ولبنان إضافة إلي بعض الدول الأجنبية مثل روسيا و ألمانيا وإنجلترا للاستمتاع بمنتجعات طابا السياحية .

وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد إجراءات أمنية محكمة بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتي مدينة طابا بجانب تمشيط جميع الدروب والمدقات الجبيلية عن طريق القوات المسلحة ورجال الشرطة وبدو جنوب سيناء .

وأشار إلي أن مدينة شرم الشيخ مراقبة بالكامل عن طريق كاميرات المراقبة حيث أنه جري تزويدها بأكثر من 700 كاميرا مراقبة لإحكام السيطرة الأمنية بها.