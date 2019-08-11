قبل أكثر من عام وفي مارس 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة، ومنذ افتتاحها، وسارت العلمين الجديدة على خطى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحولت إلى قبلة جديدة تحظى باهتمام مصري ودولي، ويحرص الوزراء وعلى رأسهم المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على متابعة الإنشاءات بها وسير العمل بمشروعاتها وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ.

وجاء أداء الرئيس السيسي لصلاة عيد الأضحى، اليوم، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، تأكيدا للاهتمام الكبير الذي تتمتع به المدينة الجديدة، منذ افتتاحها، والذي تستعرضه "الوطن"، كالتالي:

جولات تفقدية لوزراء ورجال دين

تفقدها المهندس مصطفى مدبولي أكثر من مرة عندما كان يشغل حقيبة الإسكان، لتفقد سير العمل بمشروعات الإسكان بها ومتابعة عملفية البناء بها، فوقّع "مدبولي، في 20 مارس 2018، مع مجموعة "هيلتون" لإدارة وتشغيل فندقين في العلمين الجديدة، وفي 22 مارس من العام نفسه، عنّف شركات المقاولات المتأخرة في تنفيذ المشروعات بالمدينة الجديدة.

وبعد الإعلان عن بناء مسجد وكنيسة في المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة، على خطا العاصمة الإدارية، بدأت أنظار قادة الدولة والديانتين بالتوجه للمدينة الجديدة، فأولى المهندس مصطفى مدبولي المنطقة التراثية اهتماما كبيرا، في زياراته التفقدية، حيث شدد في يوليو 2018 على انتهاء المرحلة بها، وأثناء تفقده لها في ديسمبر 2018، قال إنه جرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمجمع السينمات والمسجد، ليعلن في 29 يونيو الماضي، الانتهاء من تنفيذ المسجد.

ففي يونيو 2018، تفقد الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أرض كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الجديدة بالكيلو 110 بالساحل الشمالي والتي تأتي ضمن مشروع مدينة العلمين الجديدة.

وفي 1 يوليو الماضي، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، للاطمئنان على سير العمل التنفيذي بها، وأشاد بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.

النواب في العلمين الجديدة

عقب الإعلان عن افتتاح العلمين الجديدة، شغلت اهتمام نواب البرلمان الذين حرصوا على زيارتها بشكل دوري، ففي 4 يوليو 2018، زار وفد برلماني من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مدينة العلمين الجديدة.

والتقى وفد النواب، المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز العلمين الجديدة، والذي أوضح بدوره أن المدينة الجديدة تبدأ حدودها من السور الغربي لمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلي أن عددا من الوفود السياحية الخارجية تتوافد على المدينة.

وفي سبتمبر 2018، أجرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيارة لمدينة العلمين الجديدة، استمرت ثلاثة أيام، لتفقد عدد من المشروعات القومية التي كان يجري تنفيذها بشأن إنهاء المرحلة الأولى من المدينة، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية.

اجتماعات مجلس الوزراء

على هامش زيارته لمدينة العلمين الجديدة في ديسمبر 2018، أعلن المهندس مصطفى مدبولي، لأول مرة، أن الحكومة ستقوم بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، معللا بتوجه الدولة لأن تصبح المدينة مستدامة، بمعنى ان تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط.

ويضم مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة أجنحة مختلفة، حيث يتكون المبنى من طابق أرضي، وأربعة طوابق متكررة، ويضم جناحاً مخصصاً لكل وزير، وطاقم العمل معه، بالإضافة إلى طابق لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، وفريق العمل مع رئيس الوزراء، بالإضافة إلى قاعة كبرى للاجتماعات، ومركز إعلامي.

وفي 29 يونيو 2019، وعلى هامش زيارة تفقدية للمدينة، تفقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مبنى مجلس الوزراء بها، للوقوف على أعمال التشطيب والفرش وقاعات الاجتماعات، قبل أن ينعقد المجلس بكامل تشكيله في المدينة الجديدة.

وفي 24 يوليو الماضي، اجتمعت الحكومة بكامل هيئاتها، لأول مرة، في مقر المجلس الجديد في مدينة العلمين الجديدة، والذي ستعقد الحكومة اجتماعات دورية عدة به.

نقل مسلة الملك رمسيس الثاني للعلمين الجديدة

في 7 أغسطس الجاري، وصلت مسلة الملك رمسيس الثاني، إلى مدينة العلمين الجديدة، والتي كانت معروضة، قبل ذلك، بحديقة الأندلس بالزمالك.

زوار دوليون بالعلمين الجديدة

في 28 مارس الماضي، اصطحب الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في جولة بالمدينة الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية في المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومتر، فضلاً عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

وخلال زيارته، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إعجابه بما شهده خلال الزيارة من إنجازات في مدينة العلمين الجديدة، تحققت خلال فترة زمنية قياسية، وما تضمه من مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

في 18 يونيو الماضي، استقبلت العلمين الجديدة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، بمقر جهاز المدينة، وتم تقديم عرض كامل عن الإنجازات بالمدينة، والتي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وكذا جرى مناقشة الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار بالمدينة، وعرض الخرائط الموضحة للاستثمار العقاري، والمساحات الاستثمارية، وخطة المدينة الاستثمارية، لفتح مجالات مختلفة لضخ الاستثمارات العقارية السعودية والمصرية في المدينة، وفقا لرئيس جهاز المدينة، المهندس أسامة عبد الغني.

وفي 9 أغسطس الجاري، قدمت المغنية الأمريكية ذات الأصول اللاتينية، جنيفر لوبيز، حفلا غنائيا عالميا من مسرح مدينة العلمين بالساحل الشمالي، ويعد الحفل من ضمن جولة "لوبيز" الغنائية حول العالم، احتفالا بعيد ميلادها الخمسين.

وشهد حفل المغنية العالمية بالمدينة الجديدة، حضور وزيرات، حيث نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمعها مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بملابس بيضاء غلب عليها البساطة.

كما حضر عدد من نجوم الفن، أمثال أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي.