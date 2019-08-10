حشود ضخمة كانت في انتظار ظهور النجمة العالمية جينفر لوبيز، على المسرح، لإحياء حفلها الأول في مصر بالساحل الشمالي، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا "It,s My Party"، والذي مر بعدة محطات آخرها مصر.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لحفل جينفر لوبيز:

أسعار تذاكر حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

تفاوتت أسعار تذاكر حفل جنيفر لوبيز، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP حددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وصول النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى مطار العلمين

وصلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إلى مطار العلمين الدولي، صباح أمس، حيث كان في استقبالها فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، في الحفل الذي ينظمه رجل الأعمال اللبناني ربيع مقبل.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار العلمين الدولي، أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز وصلت على متن طائرة خاصة، للمشاركة في الحفل، أمام فندق الماسة.

جينفر لوبيز قبل حفل العلمين: "ابني لا يتوقف عن طلب الذهاب إلى مصر"

قالت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، إن نجلها متحمس جدا للسفر إلى مصر.

وأضافت لوبيز، خلال لقاء لها في مجلة "فوج"، أن نجلها لا يتوقف عن قول "أريد الذهاب إلى مصر أريد الذهاب"، مشيرة إلى أنها وعدته بالذهاب معها إلى مصر إن كان بعطلة دراسية.

وطلب منها المذيع أن تردد خلفه بالعربية قائلة: "مستنياكم كلكم في حفلتي".

الجماهير تتوافد على حفل "جينفر لوبيز" بالعلمين

فتحت الشركة المنظمة لحفل جينفر لوبيز، الباب أمام الجماهير لحضور حفلها، المقرر إقامته خلال الساعات المقبلة بالعلمين بالساحل الشمالي.

حسين ومصطفى فهمي يخطفان الأنظار في حفل جينفر لوبيز

خطف النجمان حسين فهمي وشقيقه مصطفى، الأنظار خلال تواجدهما في العلمين بالساحل الشمالي، لحضور حفل النجمة العالمية جينفر لوبيز.

كما حضرت الإعلامية القديرة سهير شلبي، بجانب عدد من الفنانين.

جنيفر لوبيز تصعد مسرح حفلها فى العلمين بالساحل الشمالي

بعد صعود جنيفر لوبيز على مسرح حفلها المقام بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، خطفت الأنظار ونالت إعجاب الحضور.

الحفل يحضره عدد كبير من النجوم أمثال أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي

جنيفر لوبيز تظهر بإطلالتين وتشكر الجمهور المصري: سأعود لكم

وظهرت جنيفر على جمهورها بإطلالتين كل منهما عكس الأخرى، ورقصت بالعصا في أولى أغنيتها.

ومع نهاية الحفل، وعدت جمهورها المصري بالعودة له مرة أخرى، موجهة الشكر على مشاركتهم معها في الاحتفال بعيد ميلادها.