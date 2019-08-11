مع حلول عيد الأضحى المبارك يقبل الكثير على تناول أنواع اللحوم المختلفة بطرق طهي متنوعة، ولكن يجهل البعض خاصة الذين يتبعون نظام غذائي معين عدد السعرات الحرارية الموجودة بداخل كل قطعة لحم، فيؤدي الإفراط منها على الإضرار بالصحة.

وتستعرض "الوطن" عدد السعرات الحرارية الموجودة بأجزاء الأضحية وفقًا لما ذكره موقع "sparkpeople" على النحو التالي:

1- شريحة 100 جرام من اللحم البقري: 168 سعر حراري.

2- قلب بقري 100 جرام: 150 سعر حراري.

3- قطعة 65 جرام من لحم كتف الماعز مطبوخ: 230 سعر حراري.

4- قطعة 90 جرام من فخد لحم الماعز محمر: 210 سعر حراري.

5- قطعة 90 جرام من لحم ماعز مشوي: 310 سعر حراري.

6- قلب عجل 85 جرام: 148 سعر حراري.

7- لسان عجل 90 جرام مطبوخ: 250 سعر حراري.

8- كلاوي ضاني 100 جرام: 115 سعر حراري.

9- قطعة لحم ضاني 100 جرام: 300 سعر حراري.

10- قطعة 100 جرام لحم كندوز: 240 سعر حراري.

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