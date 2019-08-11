أكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وشمال إفريقيا، مساندة الكنيسة القبطية للدولة بكل قوة ووقوفها خلف القيادة السياسية من أجل الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ برامج التنمية بكافة ربوع البلاد، مضيفا أن روح الود والمحبة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين تتجلى في المشاركات المتبادلة في جميع الأعياد والمناسبات والتي تعمق من روح الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارته ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى لتقديم التهنئة إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان محافظ البحيرة، استقبل منذ صباح اليوم وفودا من المهنئين بعيد الأضحى من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة.

كما استقبل وفدا من الطائفة الإنجيلية والكاثوليكية وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك والذى أكد على عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة عبر التاريخ.

حضر الاستقبال الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة وحازم الأشموني السكرتير المساعد وأعضاء الوفد الكنسي الذي ضم القمث بولس نعمة الله راعي كنيسة ماري جرجس والقمص ثاوفيلس نسيم راعى كنيسة الملاك والنائب رضا نصيف وبشارة عبد الملك ويسرى نصيف ورفيق نادر ومينا عازر وأنور يسري.